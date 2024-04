Nosilka kandidatne liste Levice za evropske volitve Nataša Sukič Primorske novice Kandidatno liste za evropske volitve so potrdili tudi v Levici. Njena nosilka bo poslanka DZ Nataša Sukič, na listi pa bo moč najti tudi druga znana imena, kot sta Svetlana Slapšak in Zdenka Badovinac. Listo zaključuje minister za delo Luka Mesec, ki je poudaril, da je glas za Levico glas za mir, solidarnost, naravo in neodvisno Evropo.

