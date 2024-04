Maja Keuc: Moja dvajseta so bila čustveno bogata 24ur.com Nepredvidljive okoliščine pandemije so Majo Keuc v letu 2020 pripeljale v Slovenijo. Sproščeno in ustvarjalno okolje domačega terena pa jo je spodbudilo, da se ponovno preizkusi v ustvarjanju glasbe v materinem jeziku. Pevka s prvo novo pesmijo, ki nosi naslov Labirint, napoveduje novi album Sončnice, na katerem bo deset avtorskih pesmi.

