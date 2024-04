Razkol na ustavnem sodišču: Marko Šorli, Rok Svetlič in Klemen Jaklič se ograjujejo od današnje “izjave petih sodnic in sodnikov” topnews.si Ustavni sodniki Marko Šorli, Rok Svetlič in Klemen Jaklič se ograjujejo od današnje “izjave petih sodnic in sodnikov ustavnega sodišča”, ki med drugim ugotavljajo nedorečenost zakona glede nezdružljivosti dejavnosti s funkcijo ustavnega sodnika. Po mnenju trojice izjava “ne bo prispevala k varovanju neodvisnosti, legitimnosti in ugleda” sodišča. Z ustavnega sodišča so danes namreč sporočili, da […...

