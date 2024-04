Ustavne sodnice in sodniki ob očitkih Jakliču glede nezdružljivosti za dopolnitev zakona o ustavnem sodišču, Mežnarjeva pa eksplicitno – status s. p. je absolutno nezdružljiv s funkcijo ustavnega sodnika! Politikis Na ustavnem sodišču so v ponedeljek opravili neformalno razpravo o očitkih Klemnu Jakliču glede nezdružljivosti sodniške funkcije z dejavnostjo, ki jo je opravljal kot samostojni podjetnik. Ugotovili so, da nimajo pristojnosti za opredeljevanje o tem. Menijo pa, da bi bilo koristno, če bi zakonodajalec ustrezno dopolnil zakon o ustavnem sodišču. Ustavni sodnik Jaklič je bil […]

