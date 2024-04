Manca Špik in Kvatropirci kličejo poletje Reporter V studio Aktuala so prišli priljubljeni Kvatropirci in Manca Špik, ki so pred osmimi leti prvič skupaj zapeli skladbo z naslovom Pesem, ki je postala ena najbolj predvajanih pesmi na radijskih postajah. Zdaj pa jih je Manca spet povabila k sodelovanju. Ža

Sorodno