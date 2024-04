Nova pošiljka padavin, višje že konkretno sneži SiOL.net Od jugovzhoda se nad Slovenijo širi nov pas padavin, ki v višjih legah prehajajo v sneg. Na Rogli bi lahko do četrtka zapadlo več kot pol metra snega. Ponekod na severu Slovenije, nad tisoč metri nadmorske višine, bo do srede dopoldne skupno zapadlo od 50 do sto centimetrov snega. Največ ga gre pričakovati po vrhovih Pohorja. Vremenoslovci napovedujejo, da bi lahko bila recimo v Ratečah skupna viš...

