Padavine se bodo razširile nad vso Slovenijo, na Primorskem zmerna do močna burja Primorske novice Zvečer se bodo padavine okrepile in se ponoči razširile nad vso Slovenijo. Ob močnejših padavinah se lahko v notranjosti meja sneženja spusti vse do nižin. Na Primorskem bo prehodno zapihala zmerna do močna burja, ki bo proti jutru slabela, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

