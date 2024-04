Arsenal na londonskem derbiju brez milosti Sportal Zaradi tekem pokala FA klubi v Angliji med tednom opravljajo "s starimi grehi" in igrajo zaostale tekme 29. kroga. Že prvi obračun je bil pomemben, saj sta na stadionu Emirates igrala vodilni Arsenal in njegov londonski tekmec Chelsea, ki je v tej sezoni daleč od stare šampionske forme. Topničarji so povedli že v četrti minuti, v drugem polčasu pa v razmaku 18 minut s štirimi goli tekmo že odločili v svojo korist (5:0).

