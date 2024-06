Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razvili novo aplikacijo Moja eKmetija Vlada RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je razvilo novo aplikacijo Moja eKmetija. Namenjena je nosilcem kmetijskih gospodarstev omogoča pa vpogled v lastne podatke kmetijskih gospodarstev in preglednejši dostop do aplikacij ter registrov in evidenc v digitalni obliki, ki so povezane s kmetijstvom. Sorodno















