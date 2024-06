Načrtujete piknik? Previdno, to priljubljeno živilo je odpoklicano Lokalec.si Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora odvzela vzorec ajvarja. Ugotovljeno je bilo, da zaradi neznačilnega videza in konsistence izdelek senzorično ni ustrezen za prehrano ljudi. SEZNAM IZDELKOV

Kania Ajvar blagi, 350 g OPIS IZDELKA (TIP/OZNAKA)

Rok uporabe: 31. 8. 2026

