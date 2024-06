Varga z zlomom več obraznih kosti in pretresom možganov RTV Slovenija Na dvoboju med Madžarsko in Škotsko je prišlo do hude poškodbe napadalca Barnabasa Varge. Po predložku s prostega strela je madžarski napadalec padel v kazenskem prostoru po trku s škotskim vratarjem Angusom Gunnom in ostal ležati negiben na igrišču. Sorodno