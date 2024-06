Italijani v zadnjih sekundah do remija proti Hrvaški in v izločilne boje; Španija premagala Albanijo Dnevnik Hrvaška in italijanska nogometna reprezentanca sta se v tretjem, zadnjem krogu predtekmovanja v skupini B na evropskem prvenstvu v Leipzigu razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0), nogometaši Španije pa so B premagali Albanijo z 1:0 (1:0). Sorodno