Pred dnevi so štirje osumljenci izven naselja Dobrava pri Škocjanu lažje poškodovali 56-letnega domačina. “Razbili so tudi stransko okno na njegovem avtu. Po prvih ugotovitvah naj bi pred tem na njegovem naslovu kradli jabolka, nato pa odšli. 56-letnik se je zapeljal za njimi in jih dohitel na makadamski poti med naseljema Dobrava pri Škocjanu in Dobruško vasjo. Ko jih je ogovoril, naj bi ga pošp ...