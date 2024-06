Mladi Romi okradli in pretepli domačina, 86-letnika pa obmetavali z jabolki v glavo Nova24TV Pred nekaj dnevi se je zgodil nov incident, kjer je skupina mladih Romov iz škocjanske občine s solzivcem posprejala in pretepla priznanega slovenskega čevljarskega mojstra Rudolfa Lopatca iz Dobrave pri Škocjanu, ki pravi, da tako v življenju še ni trpel. “V četrtek zvečer smo iz hiše opazili, da je skupina kakih treh ali štirih 15 do 17-letnih fantov nadlegovala našega 86-letnega strica, ki je s ... Sorodno





