Ukrajina uradno začela pristopna pogajanja z EU SiOL.net Ukrajina je danes uradno začela pogajanja o vstopu v Evropsko unijo. Ukrajinski premier Denis Šmihal je ob tem dejal, da se zavedajo, da jih čaka še veliko dela, a so pripravljeni na to. Šmihal in belgijska zunanja ministrica Hadja Lahbib sta začetek pogajanj označila za zgodovinski trenutek. Sorodno





































Omenjeni Evropska unija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Janez Janša

Borut Pahor