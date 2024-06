Črna gora lahko začne sklepno fazo pristopnih pogajanj z EU, je danes povedala belgijska zunanja ministrica Hadja Lahbib. Črnogorski premier Milojko Spajić je ob tem dejal, da imajo že pripravljen načrt za nadaljevanje pogajanj, ki so sedem let praktično stala. EU in članicam se je zahvalil za podporo, pri čemer je izpostavil Slovenijo in Hrvaško.