Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 °C. Ponoči bodo padavine povsod ponehale. Zaradi neviht so izdali rumeno opozorilo, kar pomeni, da so vremenske razmere lahko neugodne. Svetujejo, da ste pozorni. Jutri bo sprva precej oblačno in ponekod megleno, čez dan se bo delno zjasnilo. Sredi dneva in popoldne bodo nas ...