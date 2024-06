Pravega in vztrajnega poletja še ne bo Primorski dnevnik Pravega poletja z dolgotrajnejšimi obdobji vremenske stanovitnosti in višjimi temperaturami v bližnji prihodnosti še ne gre pričakovati. Vsaj do konca prihodnjega tedna se bodo namreč občasne okrepitve subtropskega anticiklona vrstile s pronicanji hladnejšega severnega zraka. Po obdobjih prevladujočega sončnega in poletno toplega vremena bo severnejši zrak prinašal nekaj več spremenljivosti in obč ... Sorodno





































