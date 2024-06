Neurja z močnim deževjem so na območju Basla, Ženeve in kantona Vaud na zahodu Švice v torek povzročila poplave, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poplavljene so bile številne kleti, prihajalo pa je tudi do izpadov elektrike. Na severu Italije je medtem gladina Gardskega jezera v enem dnevu narasla za deset centimetrov.