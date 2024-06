Deli Švice na udaru poplav, Gardsko jezero močno naraslo Primorske novice Neurja z močnim deževjem so na območju Basla, Ženeve in kantona Vaud na zahodu države v torek povzročila poplave, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poplavljene so bile številne kleti, prihajalo pa je tudi do izpadov elektrike. Gladina Gardskega jezera na severu Italije je medtem v enem dnevu narasla za deset centimetrov. Sorodno



Omenjeni Italija

Nemčija

Švica Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Robert Golob

Jan Oblak

Aleksander Čeferin

Luka Dončić