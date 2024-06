V Srbiji odmeva: Kdo je glavni krivec za izpad 'Orlov'? 24ur.com Srbska nogometna reprezentanca je v skupini C zasedla zadnje, četrto mesto, in se že poslovila od Eura 2024. Srbija je na nogah. Kdo je kriv? Nekateri s prstom kažejo na selektorja Dragana Stojkovića "Piksija", drugi na zvezdnike, ki se mu niso popolnoma podredili. Rezultat, ki so ga 'Orli' dosegli, je slab in reprezentanca, ki se je tako kot Slovenija prvič po štiriindvajsetih letih uvrstila na ... Sorodno











