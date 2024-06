Nove razsežnosti srbskega razočaranja: 'krivo' celo hrvaško letalo 24ur.com Razočaranje ob izpadu srbske nogometne reprezentance iz Eura 2024 je dobilo nove razsežnosti. Srbi za slab nastop 'vraževereno 'krivijo' celo to, da so tja odleteli s hrvaškim letalom, čeprav so se za let dogovorili z nemškim ponudnikom. Generalni sekretar srbske nogometne zveze je ponudil svoj odstop.

