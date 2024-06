Od danes popolna zapora Dunajske ceste: kaj morate vedeti? SiOL.net Zaradi gradnje viadukta je od danes od polnoči do ponedeljka, 1. julija 2024, do 5. ure zjutraj za ves promet, vključno s pešci in kolesarji, popolnoma zaprta Dunajska cesta med Vilharjevo cesto in Trgom OF. Dela spadajo v okvir urejanja Potniškega centra Ljubljana in okoliške infrastrukture, pojasnjujejo na Mestni občini Ljubljana. Sorodno























Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Andreja Katič

Klemen Boštjančič

Matjaž Kek

Tanja Fajon