Predsedniška kandidata ameriških demokratov in republikancev, Joe Biden in Donald Trump, se bosta danes (po našem času v noči na petek) v Atlanti pomerila na prvem od le dveh televizijskih soočenj pred novembrskimi predsedniškimi volitvami. Organizirala ga bo ameriška televizija CNN, ki bo kandidatoma ugašala mikrofone, ko bosta prekoračila odmerjen čas. To bo prvo soočenje Bidna in Trumpa od pre ...