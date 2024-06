Iz oči v oči: Biden in Trump kmalu v besednem obračunu 24ur.com Predsedniška kandidata ameriških demokratov in republikancev, Joe Biden in Donald Trump, se bosta v Atlanti pomerila na prvem od le dveh televizijskih soočenj pred novembrskimi predsedniškimi volitvami. Prvo bo organizirala ameriška televizija CNN, drugo soočenje pod okriljem televizije ABC je predvideno septembra.

Sorodno