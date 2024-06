Predstavnika sindikatov zaposlenih na upravnih enotah sta s premierjem Robertom Golobom ter ministroma za finance in javno upravo iskala rešitve za čimprejšnje končanje stavke upravnih enot. Čeprav o konkretnih rešitvah še nista želela govoriti, pa so na sestanku zbližali stališča in se dogovorili o nekaterih možnih scenarijih. Sindikati od vlade pričakujejo osnutek stavkovnega sporazuma, do kate ...