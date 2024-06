Kako dolgo bomo talci pat položaja med stavkajočimi na UE in vlado? 24ur.com Bodo zdaj na termin pri okencu v dolgih vrstah zaman čakali tudi na 35ih stopinjah? Pogajanja so se, kot vse kaže, vendarle začela premikati z mrtve točke. Včeraj so se prvič sestali s premierjem Golobom ter ministroma za finance in javno upravo. Upajo, da bodo v najkrajšem možnem času podpisali sporazum za končanje stavke. Točna vsebina dogovora še ni znana, naj pa bi zbližali stališča....

