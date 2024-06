Pogačar pred dirko po Franciji: Želje in misli so pri rumeni majici 24ur.com Vse bližje je 111. dirka po Franciji, kjer bosta četverico osrednjih favoritov tvorila Slovenca Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) in Primož Roglič (Bora - hansgrohe). Pogačar, ki bo po dominantni predstavi na Giru napadal tudi zmago na Touru, pravi, da v njegovi ekipi ciljajo na najvišje mesto in ne razmišljajo preveč o čem drugem.