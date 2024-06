Pogačar o Vingegaardu: Če ne bi bil pripravljen, ga ne bi bilo na štartu 24ur.com Le še ure nas ločijo do začetka 111. izvede kolesarske dirke po Franciji. Glavna favorita bosta tudi letos Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard, ki sta se pred začetkom tritedenske dirke soočala vsak s svojimi težavami. Zmagovalec v letih 2022 in 2023 se je v zadnjih treh mesecih ukvarjal predvsem z okrevanjem po hudih poškodbah, ki jih je staknil na dirki po Baskiji, slovenski as pa se je dober ted...

