Trojica von der Leyen, Costa in Kallas kljub nasprotovanju Melonijeve in Orbana na najvišjih položajih Svet 24 Voditelji držav članic EU so se danes uspeli doseči dogovor o prihodnjem vodstvu Evropske unije. Oreh kot kaže vendarle ni bil pretrd. Evropski svet bo predvidoma vodil portugalski socialist Antonio Costa (S&D), Kaja Kallas (Renew) pa bo na čelu diplomacije EU. Prav tako so voditelji za nov mandat na čelu Evropske komisije predlagali Ursulo von der Leyen (EPP).





Sorodno