Ursula von der Leyen predlagana za drugi mandat, Costa in Kallas na ključnih položajih EU Maribor24.si Voditelji držav članic EU so Ursulo von der Leyen predlagali za drugi mandat na čelu Evropske komisije. Nekdanjega portugalskega premierja Antonia Costo so izbrali za novega predsednika Evropskega sveta, estonsko premierko Kajo Kallas pa za novo visoko zunanjepolitično predstavnico EU.

Sorodno