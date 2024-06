Gora Rocka: Prvi dan s S.A.R.S., Happy Ol'Mcweasel, Crveno Jabuko, King Foo, Before Time in Ikebano Primorske novice Ta konec tedna bi cesti med Slapom ob Idrijci in Šentviško goro lahko pripeli ključnik #križevpot. Že takoj za ovinkom voznice in voznike pričakajo table, ki odštevajo kilometre do prvega “diksija”, do umazanih čevljev in do “kraja zločina” - 20. dobrodelnega festivala Gora Rocka.

