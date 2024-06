Na Goro se nekateri vračajo že 20 let Primorske novice Gora Rocka je festival, ki na Šentviško planoto vsako leto privabi obiskovalce vseh starosti. Lahko bi rekli, da na festivalu najdemo obiskovalce, stare od osem do 80 let. Letošnje leto ni nobena izjema. Sprehodili smo se med obiskovalci in jih povprašali, kolikokrat so že obiskali Goro in zakaj se vsakič znova vrnejo.

Sorodno

Omenjeni Ljubljana

Siddharta Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Challe Salle

Matjaž Kek

Luka Dončić

Tadej Pogačar