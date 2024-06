Zlatkova pesem povod za priznanja številnih deklet, odzval se je Inštitut 8. marec SiOL.net Po objavi nove pesmi raperja Zlatana Čordića – Zlatka, v kateri med drugim trdi, da se je Challe Salle intimno zapletal z mladoletnimi dekleti, se je na družbenih omrežjih oglasilo več deklet, ki so podprle njegove besede. S ključnikom #JazTudi so se odzvali tudi v Inštitutu 8. marec ter dekletom izrazili podporo in ponudili pomoč.

