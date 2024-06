Inštitut 8. marec v luči 'rap bitke': Prekinimo molk, končajmo nasilje 24ur.com V slovenski javnosti odmeva spor med Zlatkom in Challetom Salletom. Po objavi Zlatkove pesmi z naslovom 'Klepc laže', v kateri je besedno obračunal z drugim raperjem in med drugim trdil, da se je ta intimno zapletal z mladoletnimi dekleti, se je oglasil tudi Inštitut 8. marec. "V teh trenutkih je ključno, kako se na to kot družba odzovemo," so zapisali in poudarili, da je čas za prekinitev molka ...

