Pirc Musar in Zelenski o poti do miru v Ukrajini Primorske novice Predsednica republike Nataša Pirc Musar in ukrajinski kolega Volodimir Zelenski sta danes v Kijevu govorila o poti do miru, pri čemer je Zelenski naznanil, da Ukrajina pripravlja celovit načrt za končanje vojne. Državi sta podpisali tudi memorandum o sodelovanju na področju podpore ukrajinskim državljanom, začasno razseljenim v Sloveniji.

