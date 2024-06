Teden za zgodovino 24ur.com Pretekli teden je bil igra živcev, evforije, solz in sreče. Vse to nas je prevevalo ob spremljanju naših fantastičnih odbojkarjev in nogometašev. Izjemna predstava v Stožicah in izjemna predstava v Kölnu. Teden je bil po 14 letih čustven tudi za ustanovitelja Wikileaksa. Inovator Mate Rimac pa nas je s svojo stvaritvijo popeljal v prihodnost.

