Magnifico je peder* PORTAL PLUS Poleg zabavljaških predsednikov vlad, ki z instagramsko karfijolo in trisekundnim posiljenim, komičnim objemom z Lukecom (Dončićem) in izogibanjem parlamentarnim preiskavam, ignoriranjem mednarodnih obveznosti... vračajo ugled državi in institucijam, nas zadnje dni zabavajo tudi Magnifico, njegov manager Igor Arih in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in sveta tivolska trava.