Do zdaj razdeljenih manj kot tisoč prenosnikov izmed 10.000. Danes zadnji dan za prijavo. RTV Slovenija Danes je zadnji dan za oddajo vloge na poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letošnjem letu. Gre za 10. 000 prenosnih računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo lani poleti in so namenjeni socialno najšibkejšim.

