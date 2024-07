Dijaki in študenti lahko odslej sočasno prejemajo Zoisovo in državno štipendijo 24ur.com Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 28. junija 2024 objavil Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2024/2025 ter tudi vlogo za nadaljnje prejemanje le-te. Novo šolsko/študijsko leto prinaša dijakom in študentom možnost sočasnega prejemanja Zoisove in državne štipendije.

Sorodno



















Najbolj brano Osebe dneva Tanja Žagar

Robert Golob

Matjaž Kek

Klemen Boštjančič

Luka Mezgec