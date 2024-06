Bine Prepelič in Jan Špan ne potujeta v Pirej 24ur.com Od končne dvanajsterice, ki potuje na olimpijske kvalifikacije v Grčijo, sta se poslovila Bine Prepelič in Jan Špan. Slovenci že v nedeljo letijo na olimpijske kvalifikacije, kjer jih v skupinskem delu najprej čakata obračuna s Hrvaško in Novo Zelandijo.

