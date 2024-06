Slovenski košarkarji so odpotovali v Grčijo, tam pa bo naslednji cilj Pariz 24ur.com Dolgo smo trepetali in upali, da slovenska košarkarska reprezentanca v Pirej na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre ne bo odpotovala brez prvega zvezdnika in enega od najboljših košarkarjev na svetu Luke Dončića. Po njegovi (presenetljivi) odločitvi, da se reprezentančnim soigralcem pridruži, je ta strah zamenjalo upanje in želja po drugi zaporedni uvrstitvi na olimpijske igre.

Sorodno