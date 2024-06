Sekulić pojasnil zadnjo težko odločitev Sportal Slovenski košarkarji na čelu s strokovnim štabom in selektorjem Aleksandrom Sekulićem so se danes podali na pot proti Pireju, kjer bodo od torka naprej lovili nastop na olimpijskih igrah. Slovenski selektor je tik pred odhodom v Grčijo na seznamu prečrtal še Jana Špana in Bineta Prepeliča.

