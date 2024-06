V neurjih v Švici in Franciji umrlo najmanj pet ljudi RTV Slovenija Silovita neurja z močnim vetrom in nalivi, ki so v soboto zajela dele Švice in Francije, so zahtevala najmanj pet življenj. O neurjih poročajo tudi iz severne Italije, kjer je v gorskih krajih prišlo do poplav in plazov. Po podatkih tam ni smrtnih žrtev.

Sorodno