Politični šok v Franciji dobil odziv na družbenih omrežjih tudi doma – Skrajna desnica je zmagala v prvem krogu volitev v Franciji, končni izid negotov, kažejo izhodne ankete topnews.si Skrajno desničarska stranka Nacionalno združevanje (RN) Marine Le Pen je v nedeljo dosegla zgodovinski uspeh in zmagala v prvem krogu francoskih parlamentarnih volitev , so pokazale izhodne ankete, vendar bo končni rezultat odvisen od dni trgovanja pred tem. drugi krog naslednji teden.RN naj bi dobil približno 34 % glasov, so pokazale izstopne ankete Ipsosa, Ifopa, […]...

Sorodno







































Omenjeni Francija

Marine Le Pen Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Matjaž Kek

Robert Golob

Klemen Boštjančič

Tadej Pogačar