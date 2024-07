Težka pot Le Penove do večine Dnevnik V prvem krogu francoskih parlamentarnih volitev je skrajna desnica dobila 33 odstotkov glasov, združena levica 28 in vladni tabor 20 odstotkov. Skrajna desnica bo v drugem krogu 7. julija težko prišla do absolutne večine. Odločilo bo dogajanje v 311...

