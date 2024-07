Na strani Agencije RS za okolje so zapisali: “Popoldne bodo plohe in nevihte, spremljali jih bodo močni sunki vetra in toča. Jutri bo delno jasno in hladneje s kakšno popoldansko ploho.” In kot kaže se napovedi uresničujejo. Popoldne bo oblačnost naraščala. Plohe in nevihte bodo najprej nastajale na severu Slovenije, nato tudi drugod. Možne bodo tudi močnejše nevihte s sunki vetra. Najvišje dnevne ...