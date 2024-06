Jutri možne močnejše nevihte s točo in razlivanje vodotokov SiOL.net V ponedeljek bodo Slovenijo zajele plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, so opozorili na Agenciji RS za okolje (Arso). Možni so toča, močni sunki vetra in krajši nalivi. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bodo možna razlivanja hudournikov in zastajanje padavinske vode, vodotoki pa lahko velike pretoke dosežejo tudi drugje.

