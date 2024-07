Višji sodniki so Abramovu zaradi umora Sare Veber za eno leto znižali kazen Dnevnik Sebastien Abramov gre zaradi umora komaj 23-letne Sare Veber v zapor za 26 let, so v pravnomočni sodbi sklenili višji celjski sodniki, ki so skoraj v celoti sledili prvostopenjski sodbi.

