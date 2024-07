Abramovu za umor 26 let zapora Dnevnik Senat celjskega višjega sodišča je po pritožbi Sebastiena Abramova in njegovega zagovornika na prvostopenjsko sodbo za umor Sare Veber le-to skoraj v celoti potrdil. Spremenjena je le višina kazni, saj so mu višji sodniki za umor prisodili 26 let...

